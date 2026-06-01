Empresa Eléctrica Municipal trabaja en la reparación de una falla en el circuito Xela 6

Jun 1, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.

LOCALES – Una avería imprevista en el sistema de distribución de energía ha provocado la suspensión temporal del fluido eléctrico en varios puntos de la cabecera departamental durante la jornada de este lunes.

Las cuadrillas de emergencia se desplazaron de forma inmediata hacia las zonas afectadas para iniciar con las evaluaciones y las maniobras de corrección en la infraestructura.

A través de un comunicado oficial emitido por la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango, se informó a la población que el personal técnico se encuentra laborando de forma concentrada sobre el circuito denominado Xela 6.

Las acciones operativas se enfocan específicamente en la reparación de varias líneas eléctricas que resultaron dañadas a consecuencia de una falla generalizada en la red de distribución, localizándose el origen del problema en el ramal Xela VI.

La institución reconoció que esta interrupción mantiene sin el servicio básico a diversos sectores del municipio, por lo que las labores de campo se están agilizando con el propósito de rehabilitar la energía eléctrica en el menor tiempo posible.

Las autoridades de la empresa lamentaron los inconvenientes que esta situación ajena a la planificación pueda causar en las actividades domiciliares y comerciales de los usuarios, instando a la paciencia mientras concluyen las tareas de soldadura y acople en las líneas de alta tensión.