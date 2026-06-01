Xelajú MC inicia sus contrataciones con el fichaje del defensor mexicano Ernesto Monreal

Jun 1, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Portada , Región , Xela |

DEPORTES – La junta directiva del cuadro superchivo se está moviendo con rapidez en el mercado de piernas para el armado del Torneo Apertura 2026-2027.

Los movimientos en las oficinas administrativas comenzaron pocas horas después de que la institución oficializara la salida de los futbolistas Nery Lobos, Denilson Ochaeta, José Longo, Manuel Romero y Joffré Escobar, liberando plazas clave para la reestructuración del plantel mayor.

La primera gran incorporación para el armado lanudo es el defensor central de origen mexicano Ernesto Alejandro Monreal De la Cruz, quien llega a la cabecera departamental de forma procedente del club Comunicaciones.

El zaguero de 27 años completó una destacada participación en el balompié nacional durante la última temporada en la ciudad capital, registrando actividad en 41 compromisos oficiales.

Su llegada al entorno chivo responde a un pedido expreso y directo del director técnico mexicano Roberto Hernández, estratega que ya lo había dirigido en el inicio de su etapa en el país y quien deposita plenamente su confianza en él para liderar la zaga quetzalteca aportando liderazgo y experiencia.

Respecto a su trayectoria en el terreno de juego, Monreal cuenta con una sólida formación en las fuerzas básicas del Club de Fútbol Pachuca en su país natal.

Su experiencia profesional incluye un amplio recorrido en la Liga de Expansión MX, donde vistió las camisetas de escuadras competitivas como Mineros de Zacatecas, Cimarrones de Sonora y el Club Celaya, destacando por su perfil izquierdo, su imponente presencia física de 1.86 metros de estatura y su solvencia en el juego aéreo.

La dirigencia altense considera que las características del zaguero potenciarán de forma notable el bloque defensivo del Mario Camposeco para los retos venideros. Con este movimiento estratégico en las planillas, el cuerpo técnico continuará evaluando el mercado local e internacional para concretar los próximos fichajes que complementarán al equipo en el inicio de la pretemporada.