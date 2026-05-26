Xelajú MC queda ubicado en el Grupo A de la Copa Centroamericana 2026 y revivirá la final ante Alajuelense

May 26, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Internacionales , Nacionales , Portada , Xela |



DEPORTES – El camino internacional está definido para el cuadro altense. Tras celebrarse el sorteo oficial de la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 en Miami, Florida, el Club Xelajú MC conoció a los cuatro rivales de la región a los que deberá medir fuerzas a partir de julio próximo en la búsqueda del boleto hacia la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.



El sorteo determinó que la escuadra superchiva encabezará las acciones del Grupo A, un bloque altamente competitivo y con un notable tinte de revancha para la afición quetzalteca. Xelajú MC compartirá el sector con la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, el CD Plaza Amador de Panamá, el Luis Ángel Firpo de El Salvador y el Diriangén FC de Nicaragua.



El enfrentamiento ante el conjunto costarricense de Alajuelense representa el duelo más atractivo y esperado de esta fase.

Ambos planteles se volverán a ver las caras en el torneo regional luego de haber protagonizado la gran final de la edición anterior en diciembre de 2025, serie en la cual el combinado tico se terminó coronando campeón y dejó al cuadro lanudo con el subcampeonato del istmo.





De acuerdo con el calendario oficial de la Concacaf, la Fase de Grupos se disputará a una sola vuelta a lo largo de cinco semanas consecutivas, arrancando con la primera jornada del 28 al 30 de julio de 2026 y concluyendo la fase regular entre el 25 y el 27 de agosto.

Cada equipo jugará un total de cuatro partidos, divididos estrictamente en dos compromisos en condición de local y dos visitas internacionales.

Al concluir las cinco fechas programadas, únicamente los dos mejores equipos del Grupo A avanzarán de forma directa a la Fase de Eliminación Directa.

Los Cuartos de Final quedaron programados para desarrollarse en series de ida y vuelta durante el mes de septiembre, las Semifinales y llaves de repechaje se jugarán en octubre, mientras que las grandes finales que consagrarán al nuevo monarca de Centroamérica se disputarán el 2 y el 6 de diciembre de 2026.