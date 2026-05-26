INSIVUMEH emite boletín por descenso de lahar en el río Nimá I y afluentes del volcán Santiaguito

May 26, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Región , Xela |

ALERTAS – Las condiciones climáticas de las últimas horas han encendido las alarmas en los alrededores del complejo volcánico de Santa María y Santiaguito. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología emitió el boletín vulcanológico especial número 021-2026 para advertir sobre el peligro latente en la zona debido al descenso de un lahar de características débiles a moderadas.

El flujo de material volcánico se desplaza en estos momentos sobre el cauce del río Nimá I, el cual es un afluente directo del río Samalá. Las persistentes lluvias que azotan la región han provocado que esta corriente transporte una densa mezcla de agua, sedimentos finos, ramas, troncos de árboles y bloques de roca que alcanzan hasta un metro de diámetro, con una alta probabilidad de incrementar su fuerza en los próximos minutos si las precipitaciones continúan en la zona.

A su paso, el lahar produce vibraciones en el suelo que ya son captadas por las estaciones sísmicas cercanas al cauce del río, específicamente en el sensor STG10.

Los expertos de la institución científica señalaron que, de mantenerse el mal clima en el área, no se descarta que comiencen a descender más lahares en esta misma cuenca o en el río Tambor, afectando el flanco suroeste del domo Caliente.

Ante este panorama de riesgo, las autoridades emitieron recomendaciones urgentes dirigidas a la SE-CONRED y a las municipalidades de El Palmar y San Felipe para coordinar los protocolos de respuesta e informar a los vecinos sobre el peligro de acercarse o cruzar estos ríos.

Asimismo, se hizo un llamado a la Dirección General de Caminos y COVIAL para vigilar posibles daños o interrupciones al paso vehicular sobre la ruta CA-2 Occidente, especialmente en los alrededores del puente Castillo Armas y el sector de la Vuelta del Niño.