Xelajú MC emprende el viaje a la capital para la Gran Final de ida

May 14, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Región , Xela |

QUETZALTENANGO – Con la mirada puesta en la «Sexta Luna», el plantel de Xelajú MC ha iniciado su viaje hacia la Ciudad de Guatemala este jueves. El cuadro altense busca quedar concentrado con anticipación para el partido de ida de la Gran Final, el cual se disputará este sábado 16 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio El Trébol, donde se enfrentarán al CSD Municipal.

Bajo la dirección técnica de Amarini Villatoro, los «Súper Chivos» realizaron su última práctica en el Estadio Mario Camposeco antes de abordar el autobús. El equipo viaja con la motivación al tope tras haber superado series intensas en la fase de eliminación directa, demostrando una solidez defensiva que será clave para enfrentar al conjunto escarlata en su propio feudo.

Este enfrentamiento marca un duelo histórico entre dos de los equipos con mayor tradición en el fútbol guatemalteco. Xelajú MC llega a esta instancia con el objetivo de obtener un resultado positivo en la capital que les permita cerrar la serie con ventaja en el partido de vuelta en Quetzaltenango.

Por su parte, el ambiente para este sábado será de máxima presión, ya que se ha confirmado que las entradas para el Estadio El Trébol están totalmente agotadas.

La última vez que ambos equipos se midieron en una final fue en 2012, cuando Xelajú consiguió la Quinta Luna tras definir el título en penales.