Hombre muere en accidente de tránsito en la ruta Interamericana

May 14, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Fredy de León |

Este jueves un hombre murió en un accidente de tránsito, en el kilómetro 129 de la ruta Interamericana, jurisdicción de la comunidad Los Castros, aldea Xajaxac, Sololá. En el citado del lugar un vehículo pesado derrapar y vuelca.

La víctima fue identificada como Wellington Wilfredo Mazariegos Rivas, de 57 años, originario de la capital (municipio de Guatemala), quien se desempeñaba como piloto del vehículo que trasladaba cemento.

De acuerdo con información preliminar, tras el derrape, el conductor habría salido expulsado de la cabina y luego la carga cayó sobre su cuerpo, provocándole la muerte en el lugar.

Socorristas y autoridades indicaron que en un inicio existieron dificultades para determinar si había víctimas mortales, debido a que gran cantidad de cemento quedó esparcido sobre la carretera. Fue hasta que el vehículo fue removido con grúas que se logró localizar el cuerpo del piloto.

El hecho ocasionó complicaciones en la circulación vehicular en el sector, mientras se desarrollaban las labores de rescate y retiro del transporte pesado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las causas exactas de este hecho vial.