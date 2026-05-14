Condenado a 41 años por asesinato de mujer en autohotel en Quetzaltenango

May 14, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

El Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango condena a 41 años en prisión a Wilder Reginaldo Alejandro López, señalado de la muerte violenta de Glendy Maybeli Esquivel, de 32 años, originaria de Chiquimula.

El hecho ocurrió, el pasado 31 de mayo de 2025, en el Autohotel «La Perla Secreta», en la zona 1 de Quetzaltenango.

Este día el Tribunal ordenó que el acusado cumpla la condena, en el Preventivo para Varones, zona 1 de Quetzaltenango.

Tras haberse dictado esta sentencia también se relataron los hechos, cuando el acusado solicitó, de manera privada, los servicios de la mujer quien trabajaba en el Club Nocturno denominado Olimpics.

Los testimonios de los colaboradores del autohotel fueron clave para la investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP).

Glendy Maybely Esquivel era madre de una niña. Según se informó también en la reconstrucción de los hechos el sentenciado habría sustraído el teléfono de la víctima para luego dejarlo sobre la vía pública; sin embargo, cámaras de seguridad en el sector identificaron al agresor y se determinaron señas particulares, entre ellas, un tatuaje.