Presentan segundo tomo de la revista “Turismo de Quetzaltenango” por los 502 años de la ciudad

May 14, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – En conmemoración de los 502 años del nombramiento de la ciudad, la Municipalidad de Quetzaltenango realizó el lanzamiento oficial del segundo tomo de la revista “Turismo de Quetzaltenango”.

El anuncio fue realizado por Isabel Colomo, directora de la Dirección de Fomento Económico, Turismo y Empleo, quien destacó que esta publicación busca fortalecer el sentido de identidad de los vecinos y atraer a visitantes nacionales y extranjeros.

Este nuevo tomo funciona como un compendio histórico y cultural, reuniendo datos detallados sobre la arquitectura de edificios antiguos, la historia de los monumentos emblemáticos, la riqueza de la cultura religiosa y otros elementos que definen la esencia de la «Ciudad de la Estrella».

La revista se presenta como una herramienta esencial para comprender el legado que ha dado forma a la identidad altense a lo largo de cinco siglos.

La Municipalidad ha facilitado el acceso a esta información a través de dos modalidades:

• Formato Digital: Disponible mediante códigos QR que serán compartidos en las plataformas y redes sociales municipales.

• Formato Físico: Los ejemplares impresos podrán ser consultados o adquiridos en la Oficina de Atención y Desarrollo Turístico, ubicada en el interior de la Casa de la Cultura de Occidente.

Isabel Colomo, directora de la Dirección de Fomento Económico, Turismo y Empleo.

Con esta iniciativa, las autoridades locales buscan no solo documentar la historia de la ciudad, sino también promover un turismo educativo y cultural que revalorice los tesoros históricos que alberga Quetzaltenango.