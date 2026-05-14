Realizan jornada de limpieza en Tierra Colorada Baja para mejorar el ornato

May 14, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

QUETZALTENANGO – Con el objetivo de mantener los espacios públicos limpios y mejorar las condiciones ambientales de las comunidades rurales, la Dirección de Cohesión Social de la Municipalidad de Quetzaltenango coordinó una jornada de limpieza integral en el sector de Tierra Colorada Baja.

La actividad se desarrolló en conjunto con la Alcaldía Comunitaria del lugar, logrando una intervención efectiva en las principales vías de acceso y calles internas.

Durante la jornada, las cuadrillas municipales y vecinos voluntarios procedieron al retiro de diversos desechos sólidos que se encontraban dispersos en la vía pública, los cuales no solo afectaban la imagen del sector, sino que representaban un foco de contaminación.

Estas acciones forman parte de los programas de apoyo comunitario que buscan fortalecer la colaboración entre la municipalidad y las autoridades locales para el mantenimiento del orden y la higiene.

Las autoridades hicieron un llamado a los vecinos para evitar arrojar basura en las calles y así preservar los resultados de estas jornadas de limpieza en beneficio de la salud pública.