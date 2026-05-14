Inicia transición en el Ministerio Público entre Consuelo Porras y Gabriel García Luna

May 14, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

María Consuelo Porras Argueta y el Fiscal General y Jefe del Ministerio Publico (MP) de Guatemala nombrado para el período 2026-2030, Gabriel Estuardo García Luna, sostuvieron este jueves una reunión técnica para coordinar el traspaso de mando en la institución.

El encuentro marca el inicio formal de un proceso de transición que busca garantizar la continuidad de la persecución penal en el país.

Bases para un traspaso técnico

La reunión contó con la participación de los equipos administrativos y fiscales de ambas partes. Según el informe oficial, el diálogo se centró en establecer una metodología de trabajo que cumpla con la normativa legal vigente, priorizando los siguientes puntos:

➡️ Informes de gestión: El equipo de transición de García Luna solicitó formalmente una serie de reportes detallados sobre el estado actual de las fiscalías y áreas administrativas.

➡️ Continuidad de servicios: Se busca evitar interrupciones en la atención que el MP brinda a la ciudadanía durante el cambio de mando.

➡️ Seguridad jurídica: Ambas delegaciones acordaron que el proceso se mantendrá bajo un enfoque estrictamente técnico y transparente.

El nuevo ciclo 2026-2030

Este acercamiento es el resultado de los primeros contactos sostenidos durante la semana, tras el nombramiento de García Luna para dirigir el ente investigador durante los próximos cuatro años.

➡️ Transparencia: La actual administración se comprometió a entregar la información requerida para que el equipo entrante conozca la situación financiera y operativa de la institución.

➡️ Institucionalidad: El MP enfatizó que estas acciones refuerzan el orden legal y el fortalecimiento de la justicia en Guatemala.

Se espera que en las próximas semanas continúen las mesas de trabajo sectoriales para profundizar en los planes operativos de cada fiscalía especial y distrital, asegurando que el relevo en la jefatura no afecte los procesos judiciales en curso.