Universitarios dicen que MP ha fingido papel de criminalización

May 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Política , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este jueves, en conferencia de prensa, universitarios del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) de Quetzaltenango se pronuncian a pocos días de finalizar la gestión de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta.

Dicen que el MP ha fungido un papel de criminalización durante la actual gestión, la cual finaliza este 17 de mayo. Hoy, en la capital (Guatemala), hubo una reunión entre Porras y Gabriel Estuardo García Luna, Fiscal General electo para el período 2026-2030, para el cambio de mando en la institución.

«Esto (cambio de Fiscal General) es algo muy importante para nosotros, porque representa también un cambio en la forma de gobierno del país, pero también es importante ser críticos», expresan los universitarios.

El sábado 16 de este mes desarrollarán un festival artístico y protesta, por parte de artistas locales.

Por medio de una reflexión crítica y autocrítica como un pronunciamiento político, intentarán dar discursos esperanzadores ante esta nueva etapa institucional en el MP.

Los organizadores, a través del arte, pretenden abrir un espacio inclusivo y respetuoso para la participación comunitaria. Las actividades tendrán micrófono abierto.