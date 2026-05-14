Xela vibrará con pantalla gigante en el Parque Central para la final de ida

May 14, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Portada , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – La Municipalidad de Quetzaltenango confirmó la instalación de una pantalla gigante en el Parque Central para la transmisión en vivo del partido de ida de la Gran Final.

La iniciativa, encabezada por el alcalde Juan Fernando López, busca ofrecer un espacio de reunión masiva para que la afición altense siga el encuentro entre Municipal y Xelajú MC en un ambiente de fiesta y convivencia ciudadana.

Las actividades en el corazón del Centro Histórico iniciarán este sábado 16 de mayo a partir de las 16:00 horas, dos horas antes del inicio del juego programado en la capital.

Con esta propuesta, la comuna quetzalteca se une al entusiasmo por la búsqueda de la «Octava Luna», permitiendo que los seguidores que no cuentan con acceso a la transmisión o que prefieren vivir la emoción en comunidad, tengan un punto de encuentro equipado con audio y video de alta fidelidad.

Esta sede se suma a otros puntos de concentración en la ciudad, como el barrio El Calvario, convirtiendo a Quetzaltenango en un escenario de apoyo total al cuadro dirigido por Roberto Hernández.

Las autoridades municipales recomiendan a la población asistir con antelación, mantener el orden en la vía pública y portar los colores del equipo para celebrar con pasión el orgullo «Súper Chivo» en una jornada que promete paralizar la ciudad altense.