MP inicia fase técnica de transición entre Consuelo Porras y Gabriel García Luna

May 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

CIUDAD DE GUATEMALA – El Ministerio Público (MP) dio continuidad formal al proceso de transición para el período 2026-2030 mediante una reunión técnica celebrada este jueves.

En el encuentro participaron la Fiscal General saliente, Dra. María Consuelo Porras Argueta, y el Dr. Gabriel Estuardo García Luna, quien fue nombrado para dirigir la institución durante los próximos cuatro años.

La reunión marca el inicio del traspaso de mando administrativo y fiscal tras los acercamientos sostenidos durante la presente semana.

Durante la sesión, el equipo de transición designado por el Dr. García Luna solicitó formalmente una serie de informes detallados sobre la situación actual de las fiscalías y las direcciones administrativas. Según informó el ente investigador, el objetivo es establecer una hoja de ruta que garantice la continuidad de los servicios de justicia y una entrega de cargo bajo principios de transparencia y seguridad jurídica.

Los equipos técnicos de ambas partes acordaron el intercambio de información financiera y operativa para evitar la interrupción de procesos judiciales en curso.

Este proceso de transición se realiza en cumplimiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual estipula el relevo de la jefatura cada cuatro años en el mes de mayo.

Con la designación y presentación del Dr. García Luna, se inicia un ciclo administrativo que deberá priorizar la eficiencia en la persecución penal.

El Ministerio Público reafirmó que estas mesas técnicas continuarán desarrollándose en los próximos días para concretar el fortalecimiento institucional previo a la toma de posesión oficial.

Vía Rubén Jocol.