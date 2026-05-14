PMTQ capacita a estudiantes del INVO en normativa de tránsito

May 14, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

QUETZALTENANGO – La Unidad de Educación Vial de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) impartió la capacitación titulada «Charlas de Educación Vial y Normas de Tránsito» a los estudiantes del Instituto Nacional para Varones de Occidente (INVO).

La actividad forma parte de un cronograma de formación técnica que busca reducir los índices de siniestralidad vial en el municipio mediante la instrucción de los futuros conductores y peatones.

Durante la jornada, los instructores se enfocaron en el análisis de la Ley de Tránsito y su Reglamento, enfatizando el significado de la señalética vertical y horizontal, así como las prioridades de paso en intersecciones.

Esta iniciativa surge como respuesta a las estadísticas locales que señalan a los distractores y el desconocimiento de la normativa como las principales causas de sanciones y percances en el casco urbano de la ciudad.

El INVO, al ser uno de los establecimientos con mayor población estudiantil en el departamento, ha sido priorizado en estos programas de prevención. Según la dirección de la PMTQ, estas charlas no solo buscan que los jóvenes eviten infracciones administrativas, sino fomentar una cultura de responsabilidad compartida que garantice la fluidez vehicular y la seguridad de los peatones en los sectores de mayor carga de tráfico en Xela.