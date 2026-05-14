Instalarán pantalla gigante en El Calvario para ver la final de ida entre Municipal y Xelajú MC

May 14, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.

QUETZALTENANGO – El Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) del Sector El Calvario, zona 1 de Xela, anunció la instalación de una pantalla gigante para que la afición altense pueda disfrutar del partido de ida de la Gran Final.

La actividad busca reunir a los seguidores del cuadro «Súper Chivo» que no podrán viajar a la capital, creando un ambiente de fiesta deportiva en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad.

El evento se llevará a cabo en la cancha del parque El Calvario este sábado 16 de mayo. Las actividades de animación iniciarán a partir de las 17:00 horas, una hora antes del pitazo inicial en el Estadio El Trébol.

Según los organizadores, la iniciativa cuenta con el apoyo del concejal Carlos López Cahuex y diversas empresas locales, con el objetivo de fomentar la convivencia ciudadana durante este trascendental encuentro deportivo.

Como parte del sentido social de la actividad, se ha establecido que la entrada consistirá en una donación de 1 libra de víveres.

Lo recaudado será destinado a obras benéficas, uniendo la pasión por el fútbol con la solidaridad comunitaria. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para asegurar un lugar y disfrutar de la transmisión en un entorno seguro y familiar.