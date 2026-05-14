Organización Fuego Xela convoca a actividades por el cambio de mando en el Ministerio Público

May 14, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Sucesos , Xela |

QUETZALTENANGO – Francisco Ramírez, representante de la organización Fuego Xela, anunció una serie de actividades para este fin de semana en respuesta al relevo en la jefatura del Ministerio Público (MP).

El objetivo de las jornadas es marcar la salida de Consuelo Porras del cargo de Fiscal General, un periodo que, según el colectivo, estuvo marcado por señalamientos de impunidad y falta de independencia judicial.

El programa de actividades contará con la participación de diversos artistas locales y espacios de expresión ciudadana. Ramírez indicó que se busca crear un punto de encuentro donde la población pueda denunciar de forma pública lo que consideran una «mala gestión» por parte de la fiscal saliente.

El contexto del cambio de fiscal general se da bajo una fuerte presión nacional e internacional.

Consuelo Porras, quien asumió el cargo en 2018 y fue reelecta en 2022, ha sido objeto de sanciones por parte de más de 40 países que la señalan de socavar la democracia.

Con este relevo, las organizaciones civiles en Xela esperan que la nueva administración recupere la confianza en la institución y garantice que las investigaciones de corrupción no sean obstaculizadas por intereses políticos.

Cobertura: Rubén Jocol.