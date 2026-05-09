XELA: Capturan a sujeto por amenazar a su padre de 79 años en la zona 8

May 9, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Una llamada de auxilio al sistema de emergencias permitió la captura de un hombre de 55 años, quien fue denunciado por agredir verbalmente y amenazar con violencia física a su propio padre, un adulto mayor.

Elementos de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC) se movilizaron a un sector de la zona 8 altense, donde vecinos y familiares alertaron sobre un grave incidente de violencia familiar. En el lugar, las autoridades procedieron a la detención de Carlos «N», de 55 años.

Según el reporte oficial, el detenido se encontraba presuntamente bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

El informe policial detalla que el sujeto protagonizaba un escándalo en la vía pública y profería amenazas de muerte contra su progenitor, un hombre de 79 años.

Ante el riesgo de una agresión física inminente, los agentes intervinieron para resguardar la integridad del adulto mayor.

Carlos «N» fue trasladado al Centro Regional de Justicia para que un juez competente resuelva su situación legal por los delitos de violencia intrafamiliar y escándalo.