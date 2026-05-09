Capturan en zona 5 de Xela a alias “Mono”, buscado por asesinato desde 2011

May 9, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

QUETZALTENANGO – En un operativo de alto impacto, elementos de las Fuerzas Especiales de Policía (FEP) lograron la captura de un peligroso presunto criminal que se encontraba prófugo desde hace 13 años.

La detención se realizó en un sector de la zona 5 de Quetzaltenango. El capturado fue identificado como Marco “N”, de 48 años, alias “Mono”, quien tenía una orden de aprehensión vigente emitida por un juzgado de Coatepeque desde septiembre del año 2011.

A alias “Mono” se le vincula con estructuras criminales y es requerido por la justicia guatemalteca para enfrentar proceso por tres delitos graves:

• Asesinato.

• Asociación ilícita.

• Conspiración.

El capturado fue trasladado de inmediato bajo estrictas medidas de seguridad hacia el juzgado correspondiente para solventar su situación legal. Con esta acción, las fuerzas de seguridad buscan reducir los índices de impunidad en el departamento.

Vía Rubén Jocol.