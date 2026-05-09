Sectores de Xela sin luz por falla en Circuito 5; EEMQ realiza reparaciones de emergencia

May 9, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) informó que brigadas de técnicos se encuentran desplegadas trabajando en la red de distribución tras detectarse una falla en el circuito Xela 5.

Debido a este inconveniente técnico, diversos sectores de la ciudad reportan la interrupción del fluido eléctrico. La empresa municipal no detalló el listado exacto de zonas afectadas, pero confirmó que la falla impacta a los usuarios conectados a dicho ramal.

Trabajos de alta complejidad

A través de un aviso oficial, la EEMQ pidió la comprensión de la población, señalando que las reparaciones son de alta complejidad. Se indicó que los equipos técnicos están trabajando para restablecer el servicio en el menor tiempo posible; sin embargo, aún no se tiene una hora exacta de finalización.

Dato Importante: Se recomienda a los vecinos desconectar aparatos eléctricos para evitar daños ante posibles fluctuaciones de voltaje al momento del restablecimiento.