Trasladan como XX a la morgue a hombre localizado en la 17 avenida de Xela

May 9, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

QUETZALTENANGO – Autoridades del Ministerio Público (MP) finalizaron las diligencias de levantamiento de cadáver de un hombre en un sector de la zona 3 de la cabecera departamental. El cuerpo fue trasladado hacia la morgue regional como «XX».

El incidente se registró en la 17 avenida y 3a. calle de la zona 3 de Xela. Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona inconsciente; sin embargo, al evaluar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Debido a que la víctima no portaba documentos de identificación, no fue posible establecer su nombre en la escena.

Tras el procesamiento del área por parte de los peritos del MP, se ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Serán los médicos forenses quienes determinen, mediante la necropsia de ley, si el deceso ocurrió por causas naturales o si presenta señales de violencia, así como su identidad oficial.