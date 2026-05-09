PMTQ informa de cierre temporal por trabajos en sistema de agua potable en zona 7

May 9, 2026 | Portada , Tránsito , Xela |

La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) informó a conductores sobre un cierre temporal total debido al acto de colocación del primer tubo del proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable con perforación de pozo en la colonia Jardines de Xelajú, zona 7.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan planificar los recorridos con anticipación y utilizar vías alternas para evitar complicaciones en la circulación vehicular del sector.

Asimismo, la PMTQ hizo el llamado a conducir con precaución y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito mientras se desarrollan los trabajos relacionados con el proyecto.