Ave provocó falla en Circuito Xela 5: EEMQ continúa trabajos de reparación

May 9, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

QUETZALTENANGO – La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) confirmó la causa de la interrupción del servicio que afecta a diversos sectores de la ciudad desde hace algunas horas. De acuerdo con el reporte técnico, la falla en el ramal Xela 5 fue provocada por un ave que se posó sobre las líneas de alta tensión, generando un cortocircuito en la red de distribución.

Esta actualización se suma al reporte emitido previamente por la empresa municipal, donde se calificaron los trabajos como de «alta complejidad». Las cuadrillas de emergencia han permanecido en el lugar desde que se detectó la anomalía, trabajando para estabilizar el sistema y evitar daños mayores en los transformadores del área.

A esta hora, los técnicos continúan con las maniobras de reparación y el cambio de componentes afectados por la descarga.

La EEMQ reiteró su solicitud de comprensión a los usuarios, asegurando que el objetivo es restablecer el fluido eléctrico de forma segura en el menor tiempo posible.

Sectores afectados: Se mantienen sin servicio los barrios y colonias que dependen directamente del Circuito 5, mientras dure la intervención de las brigadas.