Inicia construcción de nuevo pozo en Jardines de Xelajú: Inversión supera los Q5 millones

May 9, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

QUETZALTENANGO – La Municipalidad de Quetzaltenango dio inicio oficial al proyecto de perforación y construcción de un pozo mecánico en la colonia Jardines de Xelajú, zona 7. La obra busca solucionar las deficiencias en el suministro de agua potable que han afectado a este sector durante años.

El proyecto, denominado formalmente como «Mejoramiento sistema de agua potable con perforación de pozo», contempla una intervención integral que incluye:

• Profundidad: Perforación de 1,000 pies.

• Almacenamiento: Construcción de un tanque metálico con capacidad de 65 metros cúbicos.

• Infraestructura: Casetas de cloración, panel de control, circulación del predio y ampliación de líneas trifásicas.

• Distribución: Instalación de tubería de 4 pulgadas hacia la red principal.

Con una inversión exacta de Q5 millones 197 mil 300, provenientes de fondos municipales, la empresa Constructora EDMO tendrá un plazo de 8 meses para finalizar los trabajos. El proyecto está registrado en Guatecompras bajo el NOG 28,644,980 y el código SNIP 349,954.

Según datos oficiales, esta obra beneficiará directamente a 3,757 vecinos, e indirectamente a más de 7,500 habitantes de sectores aledaños.

Durante el acto de colocación del primer tubo, el alcalde Juan Fernando López Fuentes resaltó la importancia de la obra:

«Nuestra prioridad son los servicios básicos. Sin agua, energía o drenajes la vida se complica. Pedimos paciencia a los vecinos mientras duran los trabajos, pero el resultado será un beneficio integral para todos», afirmó el jefe edil.

El jefe municipal también reconoció la gestión del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) local por su persistencia para lograr la ejecución de este proyecto.

Cobertura: Rubén Jocol.