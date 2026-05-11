Xecaracoj: Amplían red de alcantarillado para solucionar colapso de drenajes

May 11, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – La Municipalidad de Quetzaltenango ejecuta actualmente trabajos de ampliación y mejoramiento de la red de alcantarillado en el Cantón Xecaracoj, con el objetivo de resolver una problemática sanitaria que afectaba a las familias del área rural.

La intervención surge como una respuesta directa al colapso del sistema de tratamiento de aguas residuales que se registraba específicamente en el Sector II de dicho cantón.

El deterioro de la infraestructura antigua ya no permitía el flujo adecuado de los desechos, generando focos de contaminación y molestias a los vecinos.

Con la instalación de nueva tubería y el mejoramiento de las conexiones, las autoridades buscan:

• Optimizar el funcionamiento de la red de drenaje pluvial y sanitario.

• Prevenir inundaciones y colapsos durante la temporada de lluvias.

• Garantizar condiciones de salubridad dignas para las familias de Xecaracoj.

Los trabajos forman parte del plan de mantenimiento de infraestructura básica en las comunidades de la periferia de la ciudad, asegurando que el sistema de tratamiento tenga la capacidad necesaria para la demanda actual del sector.