Suspenden 6 meses al portero José Calderón por investigación en Panamá

May 11, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Internacionales , Portada |



PANAMÁ – La Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) sacudió este lunes el entorno deportivo al anunciar una suspensión provisional de seis meses para el guardameta José Calderón, exfigura de equipos como Xelajú MC y Comunicaciones en la Liga Nacional de Guatemala.



La sanción impide al portero participar en cualquier actividad de fútbol federado mientras avanzan las pesquisas sobre lo ocurrido en el partido entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la liga canalera.



Según el comunicado oficial, la medida busca «salvaguardar la integridad y transparencia de las competiciones». Aunque la FEPAFUT no ha detallado la naturaleza exacta de la investigación, el reglamento disciplinario se aplica de forma inmediata.

Impacto en su carrera





Con esta decisión, el experimentado arquero:

No podrá disputar partidos oficiales.

Tiene prohibido participar en entrenamientos con su club.

Queda inhabilitado de cualquier actividad bajo el ámbito federativo.



José Calderón es un viejo conocido de la afición guatemalteca, especialmente en Quetzaltenango, donde defendió la portería de Xelajú MC en varias etapas, y en la capital con el cuadro de Comunicaciones.

Su suspensión genera expectativa, ya que se produce en la fase decisiva del torneo panameño.



Se espera que en las próximas semanas la FEPAFUT brinde más detalles sobre si el caso involucra faltas al Código de Ética o temas administrativos.