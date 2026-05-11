Pronostican ambiente cálido y humedad en gran parte de Guatemala

May 11, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Por Rubén Jocol |

De acuerdo con el boletín meteorológico semanal del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para el período, del lunes 11 al viernes 15 de mayo, persistirán condiciones de ambiente cálido y húmedo en gran parte del territorio nacional, así como presencia de neblina en las primeras horas de la mañana.

En regiones de la Meseta Central, Pacífico, Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte se registrará incremento y desarrollo de nubosidad durante las tardes y noches, favoreciendo lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica. Condiciones similares podrían presentarse en sectores montañosos de la región del Motagua y Valles del Oriente.

Para el departamento de Petén se mantendrán áreas con neblina en horas de la mañana y posibilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica, principalmente, al Sur del departamento durante el inicio de la semana. Estas condiciones están asociadas al paso de un frente frío débil al Norte de la Península de Yucatán.

La Secretaría Ejecutiva de la Conred recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Insivumeh y Conred, evitar exponerse al Sol por períodos prolongados, mantenerse hidratados y contar con su Plan Familiar de Respuesta.