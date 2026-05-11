Buscan el cierre de la SAAS: Diputado José Chic presenta iniciativa para liquidar la entidad

May 11, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |



CIUDAD DE GUATEMALA – El futuro de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) vuelve al debate legislativo.

El diputado José Chic, de la bancada Vos, presentó formalmente una iniciativa de ley que propone la supresión y liquidación definitiva de esta institución.

El argumento: Opacidad y gasto ineficiente

Según el legislador, la SAAS ha sido señalada durante diversas administraciones por un manejo opaco y poco eficiente de los recursos del Estado.

Chic sostiene que la entidad ha servido para gastos excesivos que no corresponden estrictamente a la seguridad presidencial, lo que justifica su cierre.

Plazo de un año para el cierre.



La propuesta de ley establece una hoja de ruta clara para el Ejecutivo:

Liquidación: Se otorga un plazo máximo de un año para finalizar las operaciones de la secretaría.

Transición: El Ejecutivo deberá reorganizar la seguridad del Presidente y Vicepresidente de la República bajo un esquema que garantice transparencia y ahorro al erario público.



Una promesa recurrente



El cierre de la SAAS ha sido una propuesta recurrente en la política guatemalteca desde hace más de una década.

La entidad fue creada tras la firma de los Acuerdos de Paz para sustituir al cuestionado Estado Mayor Presidencial (EMP), con el fin de tener una guardia civil y no militar.

Sin embargo, los constantes escándalos por compras de lujo y excesos en el presupuesto han mantenido a la institución bajo la lupa de la opinión pública.



De ser aprobada la iniciativa, el Gobierno deberá definir si la seguridad presidencial retorna a manos del Ministerio de Gobernación o si se crea una estructura más compacta y fiscalizable.