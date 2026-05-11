Capacitan a reservistas de Xela en materia ambiental para atender emergencias en 2026

May 11, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Con el objetivo de fortalecer la respuesta ante desastres naturales y promover el cuidado del entorno, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) inició un diplomado especializado dirigido a las Reservas Militares de Quetzaltenango.

Un total de 49 jóvenes reservistas participan en el diplomado de «Educación Ambiental con énfasis en Cambio Climático y Desechos Sólidos».

Esta capacitación busca dotar a los participantes de conocimientos técnicos en áreas críticas como:

• Manejo adecuado de desechos sólidos.

• Técnicas de reforestación.

• Mitigación de efectos del cambio climático.

Listos para la acción

La formación no es solo teórica; el objetivo es que este grupo esté preparado para apoyar de forma inmediata en las jornadas de limpieza y reforestaciones masivas programadas para el presente año en diversos puntos del departamento.

Además, las autoridades del MARN destacaron que este trabajo coordinado permite que los reservistas estén listos para intervenir ante cualquier emergencia ambiental que pudiera surgir durante este 2026, integrándose como una fuerza de apoyo capacitada para el resguardo de los recursos naturales del occidente del país.