¡PRECAUCIÓN! Reportan derrame de aceite en la zona 3 de Xela

May 11, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Con información de Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – Autoridades municipales de Quetzaltenango emitieron una alerta a los conductores debido a un peligroso derrame de aceite registrado esta tarde en la 7a. calle y 25 avenida de la zona 3.

Ante el riesgo inminente de accidentes, personal municipal se desplazó al sector para coordinar la colocación de material selecto sobre la cinta asfáltica. Esta medida busca absorber el lubricante y devolver la tracción a la vía.

Riesgo para motoristas

Se hace un llamado urgente a la precaución, especialmente para los conductores de motocicletas, ya que el asfalto en este punto se encuentra extremadamente resbaladizo. La combinación del aceite con las maniobras de frenado podría provocar derrapes y caídas.

Estado del tránsito: El paso vehicular no está cerrado totalmente, pero la circulación es lenta debido a los trabajos de limpieza y la señalización en el área. Se recomienda reducir la velocidad al transitar por este cuadrante de la zona 3.