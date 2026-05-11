Plantean restauración de kiosco en parque central de Mazatenango

May 11, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Región |

Por Ruperto Matías |

El concejal de la Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez, Odilio Velásquez, informó que en reunión del Concejo Municipal se acordó la restauración del kiosco, ubicado en el parque central.

De acuerdo con Velásquez el kiosco tenía daños, desde hace unos dos años, debido a las condiciones climáticas.

Los principales daños son en el techo y en el sistema eléctrico, en este último se tenía el riesgo de un cortocircuito.

Los trabajos son ejecutados con fondos y personal de la Municipalidad de Mazatenango, según indicó Velásquez, para evitar que saliera más caro y que pobladores pensaran que de estaba retirando el kiosco. Añade que también cortan ramas que representan peligro para los visitantes del parque.

