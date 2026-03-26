World Visión se reúne con supervisores de educación en Quetzaltenango

Mar 26, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este jueves, integrantes de la Asociación World Visión se reúnen con alrededor de 15 supervisores educativos del área de Quetzaltenango.

El objetivo de la reunión es presentar las metodología que desarrollan orientadas al apoyo en el tema de habilidades blandas para adolescentes y jóvenes del área de Quetzaltenago.

Cuentan con dos metodologías puntuales, la primera es Teens Ready, orientada a adolescentes desde los 12 a 17 años, trabajando con centros educativos capacitando a los docentes para que desarrollen habilidades transferibles dentro de los estudiantes, y Young Ready que es la metodología para jóvenes, de 18 a 30 años, apoyando con temas de empleo y desarrollo de habilidades de emprendimiento.