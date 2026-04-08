Walter Mazariegos es electo Rector de la Usac para el período 2026-2030

Abr 8, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

Tras la jornada electoral celebrada este 8 de abril, Walter Ramiro Mazariegos Biolis ha sido confirmado para dirigir la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) por un nuevo cuatrienio. La institución apela al respeto de la normativa universitaria tras los resultados.

La Usac hizo oficial este miércoles la elección de sus nuevas autoridades académicas. Según el comunicado emitido por la institución, Mazariegos Biolis ha sido electo como Rector para el período comprendido entre 2026 y 2030.

El proceso, que culminó este 8 de abril, se desarrolló bajo el marco de la normativa interna de la casa de estudios, consolidando la figura de Mazariegos al frente de la gestión universitaria.

Puntos clave del anuncio institucional

La Usac, a través de sus canales oficiales, destacó los pilares bajo los cuales se rige este nuevo nombramiento:

➡️ Ratificación del cargo: El resultado confirma la permanencia de Walter Mazariegos en la silla de la rectoría tras la culminación del proceso electoral.

➡️ Institucionalidad: La universidad subrayó que el evento se llevó a cabo conforme a las leyes y reglamentos vigentes que rigen el sistema de elección de autoridades.

➡️ Compromiso declarado: El comunicado oficial reafirma la postura de la universidad respecto a la transparencia y el respeto a los mecanismos democráticos internos.

«La Universidad de San Carlos de Guatemala reafirma su compromiso con la institucionalidad y el respeto a los procesos establecidos», señala la misiva institucional.

Proyecciones para el período 2026-2030

Con esta elección, se espera que el rector electo presente en las próximas semanas su plan de trabajo para el fortalecimiento de las unidades académicas, la investigación y la extensión universitaria en todo el territorio nacional.

El nuevo período administrativo inicia bajo la observación de los diversos sectores que conforman la comunidad universitaria (docentes, estudiantes y egresados), quienes son los encargados de velar por el cumplimiento de los objetivos de la educación superior estatal.