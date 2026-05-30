Cierres mañana en zona 1 por cortejo procesional de la Santísima Trinidad

May 30, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

LOCALES – Las autoridades de tránsito y los organizadores de actividades religiosas han emitido una serie de recomendaciones para los conductores que planifican transitar por el Centro Histórico altense durante la jornada dominical.

La medida busca prevenir el congestionamiento vehicular y garantizar la seguridad de los peatones que asistirán a una de las celebraciones tradicionales de la época en el casco urbano.

Para evitar contratiempos en sus recorridos habituales, se recomienda a la población utilizar vías alternas este domingo 31 de mayo a partir de las 11:00 horas.

Las restricciones y la regulación preventiva se activarán de forma progresiva debido al paso de la caravana procesional con las veneradas imágenes del Ministerio de la Santísima Trinidad, cuyo itinerario partirá desde las instalaciones de la Iglesia San Juan de Dios para recorrer diversas calles hasta alcanzar el punto de la 15 avenida y 6ª calle de la zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango.

Este acontecimiento religioso coincide directamente con la solemnidad del misterio cristiano de la Santísima Trinidad, una festividad móvil que la Iglesia Católica celebra el domingo siguiente a Pentecostés, cerrando formalmente el ciclo pascual.

En la tradición altense, el templo de San Juan de Dios resguarda una profunda devoción hacia esta advocación.

Los agentes de la Policía Municipal de Tránsito mantendrán presencia en las intersecciones clave del trayecto para desviar el flujo vehicular y orientar a los automovilistas hacia rutas despejadas.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a mantener la paciencia, respetar las señales temporales y prever tiempos adicionales de traslado si se dirigen al parque central durante las horas que dure la movilización de los devotos.

Vía Osmar Toc.