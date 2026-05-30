Un total de 153 agentes de la Policía Nacional Civil se gradúan en diversas especialidades de seguridad

May 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

NACIONALES – El fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad pública del país avanzó con la incorporación de personal capacitado en áreas tácticas y ambientales.

Las autoridades ministeriales y los altos mandos de la institución policial encabezaron el acto de finalización de estudios de los agentes que cumplieron satisfactoriamente con las exigencias académicas y físicas.

El campo de maniobras de la Escuela de Formación de Oficiales, ubicada en las instalaciones del Complejo Policial de la zona 6 capitalina, sirvió como escenario para la ceremonia de graduación.

En esta oportunidad, el personal de la Policía Nacional Civil concluyó los programas correspondientes al Primer Curso Intermedio de Especialización Policial del Grupo de Reacción Inmediata Lobos, el Décimo Curso de Especialización en Protección a la Naturaleza y el Tercer Curso Intermedio de Especialización Policial del Grupo de Acción Rápida.

El acto protocolario contó con la participación del Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien estuvo acompañado por el viceministro de Seguridad, Roberto Solórzano, el viceministro Antinarcóticos, Víctor Hugo Reynoso, el director general de la institución, David Custodio Boteo, y el subdirector general de Estudios y Doctrina, Ronal Revolorio, junto a otros mandos del área.

Cada una de las capacitaciones tuvo una duración de tres meses de preparación intensiva, enfocada en adecuar los conocimientos teóricos y prácticos a las demandas específicas de seguridad que requiere la ciudadanía.

El contingente de graduados está conformado por un total de 153 elementos policiales que se distribuirán en las distintas divisiones.

El grupo especializado en el resguardo ambiental sumó a 82 hombres y 14 mujeres para un total de 96 integrantes de la división protectora, mientras que la fuerza táctica de reacción inmediata incorporó a 37 hombres y 10 mujeres, totalizando 47 agentes operativos, complementados por 10 efectivos asignados a las tareas de acción rápida.