Capturan a dos por ataque armado contra una agente de PMT en Baja Verapaz

May 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

NACIONALES – Las investigaciones de campo y el seguimiento a los hechos de violencia contra servidores públicos permitieron la localización y aprehensión de dos presuntos implicados en una agresión armada.

Los operativos judiciales se ejecutaron en distintas regiones del país, haciendo efectivas las órdenes emitidas por las judicaturas correspondientes.

En la primera diligencia, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil interceptaron a un hombre identificado como Héctor “N”, de 46 años de edad, durante un despliegue operativo en el municipio de Morales, dentro del departamento de Izabal.

El sindicado era requerido formalmente por un juzgado de Salamá, Baja Verapaz, bajo cargos del delito de homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público, este individuo es señalado como el presunto responsable material de haber atacado y herido con proyectiles de arma de fuego a una agente de la Policía Municipal de Tránsito.

El atentado violento ocurrió el pasado siete de mayo del presente año en las calles de la cabecera departamental de Baja Verapaz, lo que originó el rastreo e identificación del sospechoso a nivel nacional.

De manera simultánea y en seguimiento directo al mismo caso, los elementos policiales desarrollaron un registro en la colonia Valle del Sol, ubicada en el municipio de Salamá.

En ese lugar se coordinó la captura de Adelson “N”, de 30 años, quien enfrenta un proceso penal por el delito de encubrimiento propio relacionado con el ataque, confirmándose además en la base de datos que posee un antecedente por el delito de escándalo en la vía pública registrado durante este año, por lo que ambos quedaron bajo custodia para solventar su situación jurídica.