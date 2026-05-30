Identifican a tripulantes nicaragüenses tras el decomiso de 800 paquetes de cocaína en el Pacífico

May 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

NACIONALES – El seguimiento a las diligencias judiciales en torno a la interceptación de un cargamento ilícito en aguas nacionales permitió oficializar las identidades de las personas retenidas y el destino final de las evidencias físicas.

Las investigaciones conjuntas buscan determinar la procedencia de las sustancias y los alcances de la red de transporte marítimo desarticulada.

Luego de la inspección detallada en los muelles de abordaje, las fuerzas de seguridad civil identificaron a los dos tripulantes extranjeros de la embarcación, quienes corresponden a los ciudadanos de origen nicaragüense Vitalino “N”, de 28 años de edad, y Jorge “N”, de 42 años.

Ambos hombres fueron consignados de inmediato por los elementos de la Policía Nacional Civil y trasladados bajo custodia policial para ser puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente donde deberán solventar su situación jurídica.

Los peritos del Ministerio Público y los agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica concluyeron el inventario y las pruebas químicas de campo dentro del Comando Naval del Pacífico, ubicado en el Puerto San José, Escuintla.

Los análisis técnicos reactivos arrojaron un resultado presuntivo positivo para la droga denominada cocaína, la cual se encontraba distribuida de forma compacta en 800 paquetes rectangulares que venían ocultos en el interior de las 20 tulas de gran capacidad de almacenamiento localizadas en la cubierta.

Al finalizar los procedimientos legales de fijación de pruebas y embalaje, el cargamento ilícito junto con dos teléfonos satelitales incautados fueron movilizados mediante un puente aéreo coordinado por las fuerzas de seguridad del país.

Las evidencias fueron trasladadas hacia las bodegas centrales de resguardo y custodia definitiva de la división antinarcótica, ubicadas en el perímetro de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, mientras los equipos de inteligencia continúan analizando las coordenadas de navegación para determinar el origen geográfico del estupefaciente.