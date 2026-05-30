Detienen a un hombre y a su progenitora tras disparos al aire con arma ilegal en Mixco

May 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

NACIONALES – Un operativo de control preventivo enmarcado en los planes de seguridad metropolitana permitió la captura en flagrancia de dos personas en el departamento de Guatemala.

El incidente se originó a partir de reportes sobre detonaciones de arma de fuego en la vía pública, lo que movilizó de urgencia a las patrullas del sector.

Los agentes de la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil efectuaban un recorrido de seguridad en las calles de la colonia Pérez Guisasola, ubicada en la zona 10 del municipio de Mixco.

En ese lugar, las fuerzas del orden interceptaron a un hombre identificado de forma preliminar como Henri “N”, de 38 años de edad, quien se encontraba presuntamente bajo los efectos del licor y realizaba disparos al aire sin una causa justificada, poniendo en riesgo a los vecinos.

Al notar la presencia de las autopatrullas, la madre del sospechoso, identificada como Ruth “N”, de 60 años, intentó ocultar la pistola utilizada en las detonaciones entre sus prendas de vestir íntimas con el propósito de evitar la acción de la justicia.

Sin embargo, los uniformados detectaron la maniobra ilícita de forma inmediata y procedieron al arresto de ambas personas en el punto del operativo.

Durante el registro correspondiente, las fuerzas de seguridad incautaron una pistola de la marca Pietro Beretta, calibre 22, la cual presentaba el número de registro esmerilado para impedir su identificación. Asimismo, se decomisó una tolva y un total de 53 municiones útiles, confirmándose que ninguno de los involucrados contaba con la documentación legal ni las licencias extendidas por la Dirección General de Control de Armas y Municiones, por lo que ambos fueron remitidos al juzgado correspondiente para solventar su situación legal.