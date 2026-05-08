Voraz incendio destruye locales de ropa americana en Retalhuleu

May 8, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

Un voraz incendio consumió varios locales comerciales donde funcionaban ventas de ropa americana, ubicados sobre la Séptima Avenida de la zona 1 de Retalhuleu, generando alarma entre comerciantes y vecinos del sector.

Las intensas llamas amenazaban con propagarse hacia otros negocios e inmuebles cercanos, por lo que cuerpos de socorro movilizaron varias unidades contra incendios para controlar la emergencia en esta área del centro histórico de la cabecera departamental.

Gracias a la rápida intervención de los socorristas, el fuego pudo ser sofocado antes de extenderse a más estructuras. Durante las labores fueron utilizados numerosos galones de agua para combatir las llamas que consumieron gran parte de los comercios afectados.

El propietario de los locales, identificado como Carlos Navarro, indicó que durante 12 años trabajó en dichos negocios, los cuales quedaron reducidos a pérdidas materiales tras el siniestro.

Hasta el momento, las autoridades investigan las causas que originaron el incendio y aún no se ha establecido el monto total de los daños.