Localizan cadáver de hombre en río

May 7, 2026 | Sin categoría |

Por Mario Tumin |

Este jueves localizan el cadáver de un hombre en el río Tzununá, Barrio Monterrey, zona 4 de Retalhuleu.

El hallazgo fue realizado por personas quienes transitaban por el sector y alertaron a cuerpos de socorro y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El fallecido fue identificado, de manera preliminar, como Wiliam Aguirre, de unos 36 años.

Según la información preliminar, el cuerpo fue encontrado boca abajo dentro del afluente. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar si presentaba señales de violencia o si pudo haber sufrido una caída.