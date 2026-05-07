Clausuran Primera Escuela de Familia con actividades recreativas en Xela

May 7, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia (OMNAJ), con el apoyo de CREI y Movimiento Xela, realizó la clausura de la Primera Escuela de Familia en las instalaciones del Centro Recreativo Atanasio Tzul, en Quetzaltenango.

Durante la jornada, padres e hijos participaron en juegos tradicionales, dinámicas y actividades recreativas orientadas a fortalecer la convivencia familiar y los vínculos afectivos entre los asistentes.

Según los organizadores, este tipo de espacios buscan promover entornos sanos de aprendizaje, comunicación y acompañamiento dentro de las familias, especialmente en la etapa de desarrollo de niños y adolescentes.

Además, resaltaron que la recreación y el tiempo compartido en familia forman parte importante del desarrollo integral de la niñez, contribuyendo al bienestar emocional y social de los menores.