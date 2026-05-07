Mural plasma resultados de acciones en salud

May 7, 2026 | Sin categoría |

Por Fredy López |

El miércoles 6 y jueves 7 de mayo, en el Centro de Orientación Familiar (Cofa), en la zona 3 de Xela, se desarrolla un colaborativo donde cada distrito de salud de Quetzaltenango elaboró un mural en el que plasman las acciones y resultados.

En el mural plasman acciones y resultados con la implementación y desarrollo de orientación grupal, calidad en la atención, trabajo con comadronas.

Además comparten sus experiencias y cómo han superado algunas dificultades con el fin de llegar a la embarazada y madre para promover su estado de salud y nutrición.