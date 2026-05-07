Xelajú rescata empate ante Comunicaciones y definirá la serie en el Camposeco

May 7, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Foto portada cortesía.

Xelajú MC logró sacar un valioso empate 2-2 frente a Comunicaciones en el estadio La Pedrera, en el partido de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026. La serie se definirá el próximo domingo a las 19 horas en el estadio Mario Camposeco.

Durante los primeros minutos, ambos equipos mostraron intensidad, aunque con pocas opciones claras. El primer tiempo finalizó sin goles, con un Xelajú ordenado defensivamente, pero con dificultades para conectar en la media cancha y generar profundidad en ataque.

En la segunda parte llegaron las emociones. Al minuto 56, Omar Duarte abrió el marcador para Comunicaciones tras un tramo del partido donde los cremas dominaban el mediocampo. Xelajú sufría especialmente por el sector defensivo, mientras Dairon Reyes encontraba espacios constantemente y ya sumaba al menos cinco disparos a puerta al minuto 60, incluyendo un remate al palo izquierdo de Estuardo Chang.

Cuando mejor lucía Comunicaciones, apareció una gran jugada colectiva del rebaño. William Cardoza filtró un balón preciso a la espalda de la defensa y Steven Cárdenas definió para el 1-1 al minuto 69.

Sin embargo, al minuto 76, Raúl Calderón cometió una mano dentro del área y el árbitro sancionó penal. Karel Espino convirtió desde los once metros al 79 para devolverle la ventaja a los cremas.

Xelajú no bajó los brazos y encontró nuevamente el empate al minuto 86. Raúl Calderón se proyectó al ataque y, tras una acción dentro del área, José Pinto terminó enviando el balón a su propia portería para el definitivo 2-2.

Con este resultado, Comunicaciones está obligado a ganar en Quetzaltenango para avanzar a la final. Si el partido de vuelta termina empatado en el marcador global, Xelajú clasificará por su mejor posición en la tabla. De momento, Municipal toma ventaja en la otra semifinal tras imponerse 2-0 en su serie.