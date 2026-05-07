PNC fortalece la profesionalización policial con graduación de especialidades

Por Rubén Jocol |

Como parte del fortalecimiento institucional y la profesionalización del personal, la Policía Nacional Civil (PNC) desarrolla la graduación de la primera promoción de Especialización en Asistencia Jurídica y del Primer Curso Básico de Poligrafía, en un acto realizado en el auditórium de especialidades de la Academia de la PNC, en la zona 6 de Guatemala.

En la especialización de Asistencia Jurídica participaron 26 integrantes de la institución, entre mandos y agentes policiales quienes son abogados y notarios, de servicio en la Oficina de Asistencia Jurídica de la PNC. El grupo estuvo conformado por 7 mujeres y 19 hombres.

El pensum de estudios del primer Curso de Especialización de Asistencia Jurídica de la Policía Nacional Civil se centra en fortalecer los conocimientos técnicos, jurídicos y administrativos del personal policial para su actuación en el marco legal, fortaleciendo los conocimientos de doctrina policial, armamento y tiro, redacción de informes, Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Derecho Pernal, Asistencia Jurídica, entre otros.

Por su parte, en el Primer Curso Básico de Poligrafía se graduaron 14 policías, entre ellos, 9 mujeres y 5 hombres, quienes fueron capacitados en técnicas especializadas orientadas al fortalecimiento de los procesos de investigación.

En la actividad participó el Director General de la PNC, David Custodio Boteo; el Director de la Escuela de Especialidades, Ilsias García; el Subdirector General de Estudios y Doctrina, Abelardo Cucul, y Subdirectores Generales.

Las autoridades policiales destacaron que estas capacitaciones forman parte de las acciones impulsadas para fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del recurso humano, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente, transparente y apegado a la ley.

Los graduandos culminaron satisfactoriamente los cursos, los cuales iniciaron el 25 de octubre de 2025, consolidando así nuevos conocimientos y herramientas que contribuirán al desarrollo operativo y administrativo de la institución policial.