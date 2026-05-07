PNC, MP y Ejército de Guatemala ejecutan allanamientos en ruta Cito Zarco

May 7, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Por Osmar Toc |

Este jueves, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y Ejército de Guatemala desarrollan operativos en la ruta Cito Zarco.

Los agentes informaron que ejecutan los operegicos de seguridad en la Cito Zarco, debido a que comunica Quetzaltenango y Retalhuleu.

Como resultado se han identificado 175 personas, 55 motocicletas y 60 vehículos, también se reporta la consignación de dos motocicletas por inactivación y por carecer de placa de circulación y se colocaron 10 remisiones.