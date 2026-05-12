Voraz incendio consume bodegas en carretera a El Salvador

May 12, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



Un incendio de grandes proporciones se registra durante la madrugada de este martes en el kilómetro 16.5 de la carretera a El Salvador, afectando las instalaciones de las bodegas de productos de origen chino «Mega Asia».

El siniestro ocurrió frente al nuevo paso a desnivel de la aldea Don Justo, en el ingreso hacia San José Pinula, movilizando a múltiples cuerpos de socorro.

Despliegue de emergencia en Santa Catarina Pinula:

Ante la magnitud de las llamas, se activó una respuesta interinstitucional para evitar que el fuego se propagara a comercios y viviendas aledañas. En el lugar trabajan de forma coordinada las siguientes unidades:

Cuerpos de Bomberos: Diversas compañías de Bomberos Voluntarios y Municipales desplegaron motobombas y camiones cisterna para el combate directo del fuego.

Gestión de Tránsito: Agentes de la PMT regulan el paso en el sector de Don Justo, debido a la presencia de vehículos de emergencia sobre la cinta asfáltica.



El fuego ha consumido una gran cantidad de mercadería plástica y productos de importación, lo que generó columnas de humo denso visibles desde varios puntos de la carretera.

Riesgo de propagación: Los socorristas trabajan en este momento para rodear el núcleo del incendio y evitar que el material inflamable extendiera el daño a estructuras vecinas.

Sin víctimas reportadas: Hasta el momento, los cuerpos de socorro no han informado sobre personas heridas o fallecidas, limitándose los daños a pérdidas materiales.

Se recomienda a los automovilistas que transitan hacia San José Pinula o en dirección a El Salvador extremar precauciones y ceder el paso a las unidades de emergencia que aún se encuentran laborando en el área de Mega Asia.