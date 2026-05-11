Activan alerta Isabel-Claudina por desaparición de mujer en San Carlos Sija

May 11, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Autoridades del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) han activado los protocolos de búsqueda tras la desaparición de Jaqueline Yesenia Avelino Gomach, de 38 años, en el municipio de San Carlos Sija.

Según el reporte oficial, la mujer fue vista por última vez en la Plaza Central de dicho municipio. Familiares y amigos se encuentran alarmados, por lo que han solicitado el apoyo de la población para dar con su paradero de forma inmediata.

Si usted tiene información que pueda ayudar a localizar a Jaqueline Yesenia, las autoridades ponen a disposición los siguientes números de emergencia:

• 1572: Ministerio Público (Alerta Isabel-Claudina).

• 110: Policía Nacional Civil.

Las primeras horas son vitales en la activación de estos protocolos. Se solicita a la comunidad compartir esta información para agilizar la localización y garantizar la seguridad de la ciudadana.