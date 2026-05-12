Accidente de madrugada: Conductor herido tras colisionar contra camión en la zona 8

May 12, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

QUETZALTENANGO – Un fuerte hecho de tránsito se registró durante la madrugada de este martes en la 37 avenida de la zona 8, dejando como saldo un conductor herido y severos daños materiales.

Por causas que aún se investigan, el piloto de un vehículo particular colisionó violentamente contra la parte trasera de un transporte pesado que se encontraba en el sector, lo que provocó que la parte frontal del automóvil quedara prácticamente destruida.

Socorristas acudieron al lugar del percance para brindar asistencia inmediata al conductor, quien tras ser estabilizado en la escena, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano.

Hasta el momento, su identidad y estado de salud actual no han sido confirmados por las autoridades hospitalarias, manteniéndose bajo pronóstico reservado.

Debido a la hora en que ocurrió el incidente, no se reportaron otras personas involucradas ni mayores complicaciones en la movilidad de la zona.

Sin embargo, se recomienda precaución a quienes transitan por la 37 avenida debido a la posible presencia de residuos de aceite o vidrios sobre el asfalto.

Las autoridades de tránsito iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del caso y coordinar el retiro de los vehículos involucrados para normalizar por completo la circulación en esta importante vía de la ciudad.

Cobertura: Rubén Jocol.