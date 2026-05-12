Enfrentamiento armado en zona 3 de Xela deja tres pandilleros heridos y capturados

May 12, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Una intensa balacera se registró en el interior de una casa de huéspedes ubicada en la Diagonal 3 y 32 avenida de la zona 3, donde investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) se enfrentaron a tiros con presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18.

El incidente comenzó tras recibir denuncias de vecinos que alertaron sobre gritos de auxilio provenientes de un inmueble de tres niveles; al intentar ingresar, los agentes fueron recibidos con disparos, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a repeler el ataque para tomar el control de la situación.

Tras el intercambio de disparos, las autoridades lograron la neutralización y captura de tres presuntos terroristas, entre ellos dos de nacionalidad salvadoreña y un guatemalteco.

En la escena se localizaron dos armas de fuego que habrían sido utilizadas contra los investigadores, quienes resultaron ilesos durante el operativo.

Los detenidos fueron trasladados bajo custodia policial hacia la emergencia del Hospital Regional de Occidente a bordo de la unidad O-712BCB.

Los capturados fueron identificados como Kevin Alexander Eguizabal Cruz, de 25 años, originario de Santa Ana, El Salvador, quien presenta heridas de bala en la región dorsal, pómulo y mano; y José Manuel Pérez, de 22 años, alias «El Inquieto», de nacionalidad guatemalteca y presunto «ranflero» de la clica LCG del Barrio 18, herido en el abdomen.

Asimismo, se reportó la detención de Susana Elizabeth Aldana Galicia, de 25 años, también originaria de Santa Ana, El Salvador.

En el lugar se instaló un perímetro de seguridad a la espera de los peritos del Ministerio Público para procesar la escena y recolectar las evidencias balísticas.

Este operativo forma parte de las acciones de seguimiento a información confidencial sobre grupos criminales que operan en el sector y que mantenían en zozobra a los residentes de la zona 3.