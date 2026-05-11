¡Cita con la historia! Xelajú define precios y horario para la Gran Final de vuelta en el Mario Camposeco

May 11, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Portada , Región , Xela |

QUETZALTENANGO – Club Xelajú MC ha hecho oficial los detalles para el partido de vuelta de la Gran Final del Torneo Clausura 2026, donde los «Lanudos» buscarán levantar la copa en casa ante el CSD Municipal.

El club confirmó que la serie definitiva se cerrará en Quetzaltenango el próximo sábado 23 de mayo. El balón comenzará a rodar a las 20:00 horas (8:00 PM), en una noche que promete ser una caldera bajo las luces del Estadio Mario Camposeco.

Precios de las entradas

La junta directiva también reveló el costo de los boletos para los seguidores que deseen acompañar al «Aguerrido» en su búsqueda del título:

• Q250.00: General Sur.

• Q200.00: General Norte, Tribuna Norte y Tribuna Sur.

Xelajú MC llega a esta instancia tras eliminar a Comunicaciones en semifinales, mientras que Municipal hizo lo propio tras una goleada histórica ante Mixco (7-0 en el global).

Se espera un lleno total, por lo que la directiva recomienda a los aficionados estar pendientes de los puntos de venta oficiales para evitar estafas o sobreprecios.

¡Quetzaltenango se prepara para una fiesta total en busca de una nueva luna!