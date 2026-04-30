Volcadura de microbús deja cuatro heridos en ruta a El Salvador

Abr 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos , Tránsito |

Con información de Fernando Castellanos.



Un accidente de tránsito se registró este jueves en el kilómetro 40 de la carretera a El Salvador, donde un microbús volcó sobre la cinta asfáltica por causas que aún están bajo investigación.

El percance dejó como saldo a cuatro personas con lesiones de consideración, quienes fueron auxiliadas de inmediato por los cuerpos de socorro que se movilizaron al sector.



La emergencia requirió la intervención conjunta de los Bomberos Municipales Departamentales y los Bomberos Voluntarios. Ambos cuerpos de socorro trabajaron de forma coordinada para realizar el triaje médico en la escena y estabilizar a los pasajeros afectados, quienes presentaban diversos golpes tras el impacto del vehículo contra la vía.



Una vez estabilizados, los cuatro pacientes fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica especializada. En cuanto al flujo vehicular en la zona, las autoridades reportaron las siguientes novedades:

Estado de los pacientes: Los cuatro heridos fueron ingresados a hospitales para su evaluación y tratamiento de las lesiones sufridas.

Obstrucción de vía: El vehículo accidentado permaneció obstruyendo parcialmente el carril, complicando el tránsito de otros automovilistas durante las labores de limpieza y retiro de los restos del microbús.

Recomendación de tránsito: Las autoridades instan a los conductores a mantener la precaución al transitar por el kilómetro 40, debido a que este tipo de incidentes suelen generar largas filas de vehículos mientras se liberan los carriles.